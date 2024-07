Cosa è l’emendamento Mulè e cosa comporta per la Serie A | ecco perché Uefa e Figc sono contrarie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024)di Giorgiorischia di spaccare il mondo del calcio. Il deputato di Forza Italia ha da tempo presentato un testo per migliorare il decreto sport di Abodi, un intervento che, tra gli aspetti principali, prevede “il riconoscimento del ruolo e del peso che hanno le Leghe sportive professionistiche, oggi sottorappresentate, come la LegaA A, rispetto a quello che esprimono e versano”, ha spiegato lo stesso politico siciliano di lungo corso. Maprevede ecosì in disaccordo, tanto da portare Ceferin a minacciare l’esclusione dalle coppe europee delle squadre italiane? Il presidente della, Gabriele Gravina, lo ha già definito negli scorsi giorni come “una provocazione”. Disi tratta? Secondopresentato, le leghe professionistiche dovrebbero “godere di piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale, hanno diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo”.