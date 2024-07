CartissimaQ8 | cos’è come funziona e quali vantaggi ha?

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 8 luglio 2024), la carta carburante digitale di Q8, rappresenta una soluzione all’avanguardia per la gestione della mobilità aziendale. Progettata appositamente per soddisfare le esigenze dei titolari di Partita IVA e delle aziende, offre un servizio su misura e digitalizzato che, tra i diversi, elimina la necessità di utilizzare il denaro contante per i rifornimenti di carburante, semplificando così la gestione delle spese di mobilità. Scopriamo insieme le sue caratteristiche:Cos'èpermette il pagamento digitale dei rifornimenti di carburante in modo veloce e sicuro e, grazie ad una partnership con Enel X Way, può essere utilizzata anche per la ricarica dei veicoli elettrici. È valida in tutte le aree di servizio Q8 del circuito Q8easy e Q8, presso alcuni punti convenzionati fuori circuito e anche all’estero, in Francia e Olanda e presto anche in Spagna e Germania.