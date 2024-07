Canale 5 The Family sospeso e La Promessa in pillole? Palinsesto ballerino

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'estate 2024 porta con sé importanti novità neldi5, con cambiamenti significativi nel daytime a partire da oggi, lunedì 8 luglio 2024. Se fino a qualche giorno fa sembrava che la programmazione estiva fosse ormai consolidata, la rete ammiraglia del Biscione ha deciso di introdurre nuove variazioni. Il pomeriggio di5 conferma l'appuntamento tradizionale con Beautifu", in onda ogni giorno alle 13:45 che rimane un pilastro fisso anche nelestivo. A seguire, alle 14:15 Endless Love che ha sostituito Terra Amara. La vera novità delestivo è Thesu5, una produzione turca che andrà in onda alle 14:45. La serie, che conta 95 episodi nell'edizione italiana, è stata descritta come un adattamento del celebre cult I Soprano.