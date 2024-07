Bobby Solo infiamma l' arena di Rosolina mare | migliaia di fan al suo concerto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Insabato sera all'di piazzale Europa di, per assistere aldi. Uninserito nel programma artistico del DeltaBlues, che ha visto in prima fila anche il sindaco di, Michele Grossato. Più di un'ora e mezza di musica, proposta da Roberto Satti, al secolo, 79anni, con i più grandi successi degli ultimi 60 anni. Il cantautore, chitarrista e attore romano ha omaggiato il suo mito Elvis Presley, ma non si è dimenticato di tutti gli artisti che hanno influenzato la sua epoca: da Bob Dylan ai Beatles, da Johnny Cash fino ad arrivare ai suoi più indimenticabili brani "Una lacrima sul viso", "Non c'è più niente da fare", "Se piangi, se ridi". Ampio spazio è stato dato anche al blues, con alcune canzoni del repertorio mondiale, ma anche tratte dal suo ultimo lavoro discografico.