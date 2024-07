Beautiful anticipazioni americane | chi ha ucciso Tom?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un terribile omicidio sconvolgerà le trame di, come segnalano le, l'ex senzatetto, che è stato assunto da Deacon Sharpe al Giardino, verrà avvelenato e non sembrerà tanto facile individuare il colpevole. Ricordiamo che, dopo una brillante carriera di cantante, ha iniziato a bere ed è diventato un barbone. L'uomo è stato determinante per far sì che Deacon e Finn ritrovassero Sheila, che era finita nelle mani di Sugar. Poco dopo, Sharpe, per dimostrargli la sua gratitudine, lo ha assunto nel suo locale, dovesi è imbattuto in Poppy, con la quale aveva avuto una relazione molti anni prima. L'uomo, quando ha saputo che Bill Spencer fosse il padre di Luna, ha avuto una discussione con la sua ex e ha rivendicato la paternità della ragazza, ma lei lo ha accusato di essere pazzo e gli ha intimato di stare lontano da sua figlia.