Basket | Shark Trapani il presidente Antonini fissa gli obiettivi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unambizioso che non si nasconde. Sia nel mondo del calcio che in quello della pallacanestro.sta vivendo un momento davvero bellissimo dopo la promozione dalla A2 alla LegaA. Valeriohato gliper la sua squadra cestistica in vista della prossima annata. E non sono focus remissivi: il numero uno del club siciliano vuole conquistare, almeno, le semifinali dei playoff scudetto per poi consolidarsi significativamente a livello europeo. Il mondo del calcio, attualmente in Serie C dopo la promozione dalla Serie D, dovrebbe ripercorrere lo stesso percorso dei “fratelli” della palla a spicchi., parola alValerio: “Almeno le semifinali scudetto” (Credit foto – canali ufficiali del club siciliano)“Fisso l’obiettivo: puntiamo almeno alle semifinali scudetto, poi entro tre anni a consolidarci stabilmente in Europa.