Autismo centomila euro di aiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) ASSISI - Sono stati assegnati oltreper aiutare le famiglie con figli minori affetti da disturbo autistico residenti nei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica appartenenti alla zona sociale n. 3. La conferenza di zona ha deciso di utilizzare 71 milaper il sostegno ai nuclei familiari che hanno minori affetti da disturbo artistico e gli altri 30 milaper l’assistenza scolastica. Si tratta di un contributo economico una tantum destinato al rimborso delle spese per acquisti documentati dal 1° settembre 2023 e fino alla data di scadenza del bando fissata per il 20 settembre 2024 per prestazioni di assistenza sanitaria o riabilitativa. Le risorse provengono, tramite la Regione, dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità autistica per la promozione del benessere e della qualità della vita.