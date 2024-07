Amelia inaugurata la piscina dedicata a Bud Spencer C’è anche Terence Hill | Il prossimo film su Trinità? Tra un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Terni, 8 luglio 2024- Il comune diha la sua nuovacomunalea Carlo Pedersoli, in arte Bud. L'inaugurazione dell'impianto è avvenuta questa domenica in presenza dei figli del celebre attore e campione italiano di nuoto, e di, originario proprio di, che conha formato una delle coppie più famose e amate del cinema. Il figlio Giuseppe, in compagnia della sorella, ha così commentato: "Una bellissima occasione per ricordare nostro padre, il fatto che ci siaci dà un'emozione speciale ed è segno dell'amicizia che lo legherà per sempre a mio papà”.ha ricordato di aver conosciuto l’amico quando “nella società Lazio Nuoto lui era un grande campione e io e altri ragazzini di 12 anni lo ammiravamo”.