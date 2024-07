Amalfi nuova vita al Chiostro più antico della città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAnantara Convento diGrand Hotel, situato in una location d’eccezione, in un ex convento dei Cappuccini risalente al XIII secolo, che dal 15 marzo ha inaugurato la stagione 2024, vede iniziato un importante progetto di valorizzazione delinterno – il più– restituendo alla comunità locale un pezzo fondamentale del suo patrimonio artistico e storico: l’intera struttura ed i beni culturali ivi presenti sono, infatti, di proprietà del Comune di. A soli 15 minuti a piedi dal centro di, l’edificio risale a 800 anni fa e ha preservato con cura le caratteristiche storiche del luogo, inclusa la chiesa barocca, completa di altare in marmo e pavimento in maiolica.facciata sono stati attentamente conservati i materiali e i colori originali.