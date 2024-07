Accordo tra Tusk e Zelensky | La Polonia potrà abbattere missili e droni russi nello spazio aereo ucraino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) La. È una delle principali novità dell’di cooperazione per la sicurezza firmato a Varsavia dal presidenteVolodymyre il primo ministro polacco Donald. Un “documento senza precedenti”, lo definiscespecificando sui social che la “disposizione per l’abbattimento di” riguarderà quelli “che vengono sparati in direzione della“. La firma è arrivata nel giorno dei nuovi raidcontro Kiev (dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico)e alla vigilia del summit della Nato a Washington: la, Paese che confina con l’Ucraina, è membro sia dell’Alleanza atlantica che dell’Unione europea. “Chi difende l’Ucraina oggi difende anche se stesso“, ha commentato