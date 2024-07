4×4 | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 8 luglio 2024) 4×4: ladeldelChiunque avrebbe il timore di rimanere prigioniero in un ambiente che può rivelarsi fatale. È ciò che avviene nel thriller spagnolo del 2019 4×4,che pone il suo protagonista alle prese con un pericoloso imprevisto legato ad un SUV. Il veicolo in questione è una Toyota Fortuner modificata, ispirata al popolare pick-up Toyota Hi-Lux. Diretto da Mariano Cohn, questo lungometraggio – che ha neldel 2016 Monolith un suo simile – si mostra quale opera di tensione, ma le sue radici si possono ritrovare nella realtà e proprio a partire da essa si costruisce. Lo sviluppo delè infatti iniziato quando Cohn stava guardando la TV e ha trovato una notizia su un ladro che era rimasto intrappolato in un’auto che aveva cercato di rubare in Brasile, e successivamente a Córdoba, in Argentina.