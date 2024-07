Wimbledon 2024 | Dimitrov si ritira contro Medvedev nel primo set cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) GrigorsiDaniildopo appena otto game nel match degli ottavi di finale di: eccocon le. Il tennista bulgaro parte benissimo perché ottiene tre game in apertura, poi però prende il sopravvento il russo e ci sono cinque giochi di fila per lui. Dunque, prima di giocare l’ottavo game, arriva il problema fisico per il già semifinalista dello Slam su erba, che dopo essere andato nello spogliatoio per provare a risolvere in seguito all’MTO chiamato, a quel punto si arrende una volta rientrati in campo e giocato un ottavo game a senso unico.CON LEINPer quanto riguarda le, dal momento che l’inè iniziato, la quota suvincente viene pagata regolarmente, come se avesse vinto sul campo, allo stesso viene data come esito perdente la quota suvincente.