Vuelle | ecco l’ultimo dei pretoriani Sasà Parrillo anima degli spogliatoi

(Di domenica 7 luglio 2024) Laannunciadei ‘’ del comandante Sacripanti. Salvatore, infatti, deve molto all’attuale coach e gm della Carpegna Prosciutto, che lo fece esordire in serie A a soli 16 anni quando vestiva la maglia della Juve Caserta. Nativo di Benevento, classe ‘92, questo giocatore porta in dote parecchia esperienza, maturata non solo al piano di sopra, dov’è stato spesso una pedina di complemento ma anche in serie A2, interpretata invece da protagonista: play/guardia di 192 cm per 92 kg, è un esterno molto versatile che può ricoprire il ruolo di guardia, ma anche di ala piccola o play, come accaduto a Latina nella scorsa annata, dov’è stato allenato anche da Giancarlo Sacco.si è fatto apprezzare in tutte le piazze in cui ha giocato e ha sempre un ruolo molto importante all’interno delloo.