Temptation Island Rita De Crescenzo fa un clamoroso appello alla redazione | il videomessaggio diventa virale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 7 luglio 2024) Ebbene sí, la popolare e divisivaDesi prepara per uno sbarco con il marito in TV a. O almeno questo é parte integrante dell’annuncioche la stella del web condivide sul suo profilo TikTok,menzione di Mediaset e il capo fondatore Silvio Berlusconi bypassando l’erede dell’azienda di trasmissione, Pier Silvio Berlusconi. Questo, per poi spiegare cosa la spinga a volere il debutto nel piccolo schermo.Deverso la partecipazione a? La candidatura éDal display del cellulare allo schermo della TV il passo potrebbe essere breve perDe, che nel nuovo video pubblicato nel web faproduzione delle reti Mediaset facente capo a Piersilvio Berlusconi.