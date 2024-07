Riavremo gli Aperitivi in Riviera E novità per il Grappolo d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) naccini "Sarà fondamentale instaurare una sinergia fra il Comune, le realtà sociali e i giovani. Poi bisognerà abbattere una volta per tutte il campanilismo. Intanto a settembre ci saranno gliine la festa delin una nuova location". Sono le prime parole del neo assessore di Potenza Picena Michele Galluzzo, che ha ricevuto le deleghe al turismo, allo spettacolo e alla cultura. Galluzzo, dopo la sua prima esperienza da consigliere, si aspettava il grande salto da assessore? "Francamente no, ma tante persone hanno riposto fiducia in me, come il sindaco Noemi Tartabini, e ne sono onorato. Per questo, spinto da quel pizzico di follia che ci vuole per guardare in avanti, ho accettato l’incarico. E lo svolgerò con entusiasmo e il massimo impegno".