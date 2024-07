Reazione a Catena anche le più improbabili | la catena finale scatena la polemica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) I campioni in carica di, i Sali Minerali da Perugia, sono stati sfidati dalle Pacate, tre tranquille amiche da Roma, nella puntata andata in onda questa sera, domenica 7 luglio, su Rai 1. All'Intesa Vincente, però, i campioni sono riusciti a difendere il loro titolo, indovinando ben 11 parole contro le 8 centrate dalle sfidanti. I Sali Minerali sono quindi approdati all'Ultimacon ben 108mila euro. Dopo aver dimezzato un bel po' di volte, i campioni sono scesi a 844 euro. L'Ultima parola dellaera BIGLIETTO, mentre la seguente iniziava con RI e finiva per O. Il terzo elemento che i campioni hanno comprato era invece PARZIALE. I perugini per 422 euro hanno detto RISULTATO. Ma la risposta era sbagliata. Quella corretta era invece RIMBORSO.