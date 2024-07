Palermo auto contro un muro | morta bimba di 2 anni padre ubriaco e senza patente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella notte a Villabate, nei pressi di, un tragico incidente ha spezzato la vita di una bambina di 3, Aurora Brusa. L'guidata dal, Rosario Brusa, di 40, è uscita di strada in via Natta e si è schiantataun. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Non è stato ancora chiarito dove fosse seduta la piccola al momento dell'impatto. Secondo i carabinieri, Rosario Brusa, fabbro di professione, guidava sotto l'effetto dell'alcol con un tasso alcolemico superiore al limite legale di 0,50 microgrammi per litro. Inoltre, l'uomo era privo di, ritirata di recente, e la suanon era assicurata. Oltre ad Aurora e al, nell'viaggiavano anche la madre e il fratellino gemello della bambina, che sono rimasti illesi.