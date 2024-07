Napoli la campagna abbonamenti partirà il 10 luglio | prezzi e fasi di vendita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Tramite il proprio sito ufficiale, ilha annunciato l’apertura dellaper la stagione 2024/25, fornendo tutte le informazioni necessarie per assicurarsi un posto allo Stadio Maradona. “LaMercoledì 10alle ore 12:00 e sarà suddivisa in diversediper garantire a tutti i tifosi l’opportunità di acquistare il proprio abbonamento. I primi giorni disaranno riservati ai nostri Abbonati 23/24 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Abbonato 23/24” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Da Lunedì 29inizierà invece lalibera aperta a tutti. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento sia online che presso i puntifisici della rete TicketOne.