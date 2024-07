Leoni cambia la strategia dopo Buchanan? L’Inter vuole chiudere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024)è pronta ad accelerare le trattative per assicurarsi Giovanni, il giovane e promettente difensore classe 2006 della Sampdoria, soprattuttol’infortunio di Tajon. RINFORZO –è ancora in corsa per Giovanni, giovane difensore italiano di proprietà della Sampdoria. a competizione è serrata, con il Napoli che rappresenta il principale rivale nella corsa al talento blucerchiato. Recentemente, un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, si è tenuto nella sede di Via della Liberazione a Milano. Durante l’incontro, le parti hanno discusso del possibile trasferimento del cartellino del ragazzo. La Sampdoria riconosce il potenziale valore economico di, riscattato per 1,5 milioni dal Padova, ma non vorrebbe cederlo in fretta.