L’ala del Palace Olise si trasferisce al Bayern Monaco

(Di domenica 7 luglio 2024) 2024-07-07 21:34:36 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La stella del CrystalMichaelsi è trasferito alper una cifra che si dice superi i 50 milioni di sterline. Il nazionale francese Under 21, nato a Londra da madre franco-algerina, ha collezionato 90 presenze con gli Eagles dopo essere arrivato dal Reading nel 2021, segnando 16 gol e fornendone altri 25. Grazie a tutti a @cpfc. Sono grato per il viaggio che ho fatto come giocatore in questo club e per l’amore che tutti mi hanno dimostrato fin dal primo giorno. Grazie a tutto lo staff, ai giocatori e soprattutto a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto, sarò per sempre grato — Michael(@Michael10) 7 luglio 2024 Il ventiduenne ha militato nel Chelsea, nell’Arsenal e nel Manchester City prima di unirsi alla Royals Academy nel 2018, debuttando otto mesi dopo e firmando un contratto triennale nel luglio 2019.