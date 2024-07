I ’baby’ fanno sognare Filotto di vittorie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Magic moment per il Modena baseball verso il progetto biennale. Dopo le convocazioni in azzurro del pitcher Infante Junior, dell’interno Iacopo Tamburini nella nazionale under 23, con la convocazione del pitcher Claudio Martinelli nella nazionale under 18, è arrivata la ciliegina sulla torta. La piacevole realtà del mini baseball Modena Giovanissimi, i futuri potenziali giocatori nella massima serie, in maglia gialloblu: hanno terminato da imbattuti il campionato riservato ai giovani alle prime armi, con tuttea livello regionale. Grande merito va riconosciuto al manager Levratti, col coach Vasquez, per un progetto giovanile che avanza verso il domani. Modena dopo aver sofferto nel girone di qualificazione verso i play off, viene inserito nel nuovo girone play out verso la salvezza.