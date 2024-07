Harry Potter e il prigioniero di Azkaban la recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 7 luglio 2024) E se diranno che siamo sognatori, non importa; solo i sognatori possiedono l’intuizione totale. Gustavo A. Rol A vent’anni dalla sua uscita,e ilditorna in sala, come evento speciale, per una settimana. Abbiamo dunque pensato di recensirlo, per chi l’ha rivisto e per chi ha avuto modo di scoprirlo ora per la prima volta ed è in cerca di stimoli e riflessioni che arricchiscano la visione. Terzo capitolo della saga cinematografica che ha conquistato il mondo tratta dal visionario mondo letterario di J.K. Rowling, questo film si confronta con un romanzo ancora non troppo lungo – la scrittrice ha aumentato le pagine solo dal capitolo successivo, dopo aver compreso la portata colossale del riscontro – e rappresenta il passaggio di testimone dallo stile colorato di Chris Columbus a quello tetro e più adulto di Alfonso Cuaron.