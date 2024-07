F1 oggi la diretta del Gp di Silverstone 2024 Ferrari per uscire dall’incubo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio– Gran Bretagna in festa per il Gp didi Formula 1. Tre piloti inglesi scattano dalle prime tre posizioni della griglia di partenza nel Gran premio di: prima fila tutta Mercedes con George Russell in pole position davanti a Lewis Hamilton. Terza piazza nelle qualifiche per la McLaren di Lando Norris che parte affiancato al leader del mondiale Max Verstappen (Red Bull).in caduta libera e a caccia di segnali che lascino intravedere la fine del tunnel. Carlos Sainz ha limitato i danni con un anonimo settimo tempo in qualifica, persino peggio è andato Charles Leclerc, tagliato fuori ieri in Q2 eal via dalla sesta fila, in undicesima posizione. “Siamo andati indietro, è evidente”, ha detto il monegasco al termine delle prove ufficiale, senza nascondere una certa tensione con il team.