Euro 2024 la reazione di Pedri all’infortunio | la risposta a Kroos

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) La Spagna è di diritto la favorita alla vittoria didopo la bella vittoria ai quarti di finale contro la Germania. La squadra di De La Fuente è già in campo per preparare la super sfida contro la Francia. Il centrocampista spagnoloha commentato per la prima volta la sua uscita dadopo l’infortunio e ha accettato le scuse del tedesco Toniche ha causato il problema al ginocchio. Il tedesco ha affrontato pesantementeall’inizio dei quarti di finale di venerdì e il calciatore del Barcellona è uscito zoppicando all’ottavo minuto per quello che in seguito è stato diagnosticato come uno problema al ginocchio. Mondo L'ultima partita di: le lacrime dopo Spagna-Germania FOTO e VIDEOsi è scusato tramite i social media e gli ha augurato una pronta guarigione, eha risposto su Instagram.