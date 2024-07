Casini può fare il rettore della Scuola IMT Alti Studi? Sempre che resti alla Lega Serie A e non è detto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) Lorenzo, presidente diA, è stato elettoIMTdi Lucca per il triennio 2024-2027 (De Laurentiis al momentonomina gli dedicò tre, diciamo tre, tweet entusiastici). Lo ha riferito il sito Dagospia che ha anche avvertito sul rischio di conflitto di interesse. Tuttavia il Corriere dello Sport spiega come il conflitto sia facilmente aggirabile. Basta guardare il calendario dei lavori per capire che quella diè una sorta di exit strategy., presidente diA, diventaScrive il Corriere dello Sport: Al 25 giugno l’Italia di Spalletti era ancora dentro l’Europeo e la crisi politico-sportiva si annusava appena. Quel giorno, lontano dai riflettori, il presidenteA, Lorenzo, è stato elettoIMTdi Lucca per il triennio 2024-2027.