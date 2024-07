Bellco l’incontro a Roma per salvare il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) A San Giacomo di Mirandola, sede dello storico stabilimento, prosegue il presidio dei lavoratori istituito dal 12 giugno. E anche se rientrato lo spettro dei 350 licenziamenti paventati dalla proprietà Mozarc, dopoin Regione del 26 giungo scorso, non si sono del tutto allontanate le nubi che gravano suldell’azienda biomedicale e che - si spera – siano diradate nel vertice istituzionale convocato al Mimit a. Lo dicono chiaro i rappresentanti sindacali. "Qui a Mirandola – affermano Lisa Vincenzi della Filctem Cgil Modena e Alberto Suffritti della Femca Cisl Emilia Centrale - non stiamo combattendo solo per il diritto al lavoro di 350 persone. Con il sostegno di tutti stiamo dimostrando che il biomedicale è Made in Italy, la punta più avanzata dell’innovazione, della qualità e della capacità industriale del nostro Paese.