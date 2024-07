Barzellette francesi dall’Italia | Conte esulta in versione comunista Schlein | Possiamo vincere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) In Francia la sinistra vince, in Italiano il Pd e i grillini, come se fosse merito loro. “Risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione. La destra si può battere”, è il primo commento di Elly, segretaria del Pd, ai risultati delle elezioni legislative in Francia che vedono prevalere il Nuovo Fronte Popolare e relega il Rassemblement National di Marine Le Pen al terzo posto, alle spalle di Ensemble. Il neo-, iscritto “in prova” al gruppo Left della Ue, Giuseppe, non può chere per ingraziarsi i compagni. “La grande partecipazione del popolo francese premia la proposta popolare e progressista di chi non ha mai avuto dubbi sulla pace, sulla difesa dei diritti sociali e sulla tutela dei più fragili.