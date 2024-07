Balamondo dove si balla È qui la festa in rosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) C’erano oltre 5.500 persone, venerdì sera, in piazza Saffi a Forlì per la prima tappa di, nel lungo weekend didella Notte, con tutta l’energia del duo Boomdabash e dell’orchestra di Mirko Casadei. E mentre la carovana diè proseguita ieri sera a Cervia con Paolo Belli, oggi sono tanti gli appuntamenti per l’ultima giornata di quello che ormai è considerato un ’capodanno’ della Riviera. A Gatteo Mare c’è un vero e proprio Romagna Mia Day. Dopo il concerto all’alba dei Santa Balera, alle 16.30 sulla spiaggia flash mob . Alle 21.30 serata danzante all’Arena Rubicone con Moreno il Biondo, l’Orchestra Grande Evento. Ospite, Riccarda Casadei. Se a Rimini ci sono le note preziose di Ludovico Einaudi, a Ferrara arriva invece l’indie di Calcutta in piazza Ariostea, mentre al Dance Village di Cattolica ci sarà Cristiano Malgioglio.