Accoltellato da due carabinieri fuori servizio nei boschi dello spaccio di Varese | militari fermati e sospesi

(Di domenica 7 luglio 2024) Duesono statie sottoposti allo stato di fermo econ l’accusa di averuno straniero neidi Castiglione Olona, in provincia di. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma i dueerano nella zonae senza alcun ordine quando sono intervenuti per una presunta attività didi droga. In quella situazione, sono entrati in contatto con uomo di origini straniere e sarebbe nata una colluttazione. A quel punto l’uomo è stata raggiunto dall’arma bianca uno o di entrambi i. La vittima, non ancora identificata, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di. I magistrati stanno indagando sull’episodio violento con l’aiuto deidella compagnia di Saronno.