A 50 anni posso anche fregarmene | il clamoroso sfogo della Bruganelli

(Di domenica 7 luglio 2024) "Provo a fare sport e diete, ma a 50il grosso l'ho fatto e": Sonialo ha detto durante il podcast "Focaccia e Cappuccino" a proposito del suo fisico. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha spiegato di non essere troppo ossessionata dalla sua forma fisica: "Provo a mangiare meglio, fare sport, mantenermi. Se ce la faccio bene, se no c'èla vita ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici, e a 50il grossomia vita professionale l'ho fatto eserenamente". L'opinionista, poi, ha detto di essere contenta ad oggi di non aver lavorato nel mondo dello spettacolo da giovane: "Non sarei stata capace di sopportare la pressione". In ogni caso, lanon ha mai rinunciato a curare il proprio aspetto fisico.