Zazzaroni | Non abbiamo più dirigenti capaci Marotta può puntare al ruolo di Papa laico del calcio

(Di sabato 6 luglio 2024) Nell’editoriale di oggi sul Corriere dello Sport, il direttore della testata Ivansi è concentrato suidelitaliano. “Ilitaliano nella sua globalità difetta di visione, unità e manager– scrive -. Non a caso uno come, vecchia scuola, è stato appena fatto presidente e, volendo – per mancanza di concorrenza – potrebbe addiritturaaldidel pallone“.prosegue, sempre puntando il dito contro la mancata scaltrezza, a suo dire, deinostrani: “Un tempo erano i più preparati al mondo, oggi non sappiamo a chi rivolgerci per ricavare una speranza. Anche perché troppi proprietari si considerano competenti attivi e sostituiscono i direttori con gli intermediari“.