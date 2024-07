WWE | Salvo colpi di scena Giulia non sarà presente a NXT Heatwave

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 luglio 2024) Weekend ricco di impegni per la WWE. Quest’oggi è in programma il PLE Money In The Bank presso la Scotiabank Arena di Toronto, Canada, mentre domanila volta di NXTchedinella medesima arena. Per l’occasione ci sia aspettava il debutto di, ma cosìdinon. Si punta ad averla il prima possibile Secondo quanto evidenziato da Fightful Select,quasi certamente nonad NXTdomani sera a Toronto. Al momento si trova in Giappone. La WWE, però, punta ad averla a disposizione il prima possibile, già per il prossimo PLE di NXT la cui data però non è ancora nota. La WWE intende puntare forte su di lei, anche se al momento non è chiaro se verrà subito inserita nel giro titolato di NXT.