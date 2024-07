Wimbledon i risultati della seconda giornata del terzo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Londra, 6 luglio 2024 - Non riesce ad approdare agli ottavi di finale diFabio Fognini, che esce sconfitto per 3-2 (6-7, 6-3, 7-5, 6-7, 4-6) contro lo spagnolo Bautista Agut, che nel corso del secondoaveva eliminato anche Lorenzo Sonego. La partita è stata sospesa per ben 24 ore, con Fabio che conduceva per 2-1 e si apprestava a servire sul 5-4 per l’avversario. Purtroppo, però, Fognini non è riuscito a chiudere definitivamente la pratica, perdendo il quarto set (al tie-break) e anche il successivo (per 6-4), dopo aver perso ildi battuta sul risultato di 4-4. Peccato per Fabio, che si ferma ale non riesce ad approdare agli ottavi di finale, in quello che sarebbe stato il risultato miglioresua carriera nello slam inglese.