Tutti emuli di Coppi e Bartali oggi sulle rampe dello Stelvio | Una giornata d’altri tempi

(Di sabato 6 luglio 2024) La salita a Campo Moro da Franscia inauguraun luglio speciale per la EnjoyValtellina, l’iniziativa che prevede la chiusura al traffico motorizzato delle principali strade montane della provincia di Sondrio. La tappa malenca, la prima nella valle del Mallero, si terrà nellaodierna, con strada chiusa dalle 9 alle 13, è organizzata in collaborazione con il Comune di Lanzada e il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, con l’obiettivo di promuovere il territorio in chiave sportiva. Nel suggestivo paesaggio, incastonato tra le montagne, il percorso includerà la salita che da Franscia porterà a Campo Moro, un percorso che negli anni ha visto importanti gare. La partenza, libera, sarà alle 9 dal piazzale di Franscia, con arrivo previsto nel parcheggio antistante al rifugio Poschiavino, dove sarà possibile pranzare e rilassarsi in compagnia.