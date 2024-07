Turni massacranti e niente turnover Presidio davanti alla Sacra Famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) ", pause brevissime in cui non abbiamo neanche il tempo di mangiare, in otto ore di lavoro – lamentano i lavoratori – contratti vergognosi, troppe mansioni da svolgere e tagli su tagli. A rimetterci non siamo solo noi lavoratori, ma soprattutto l’utenza, gli ospiti". Le organizzazioni sindacali Cobas e Usi Sanità hanno organizzato unall’istituto, chiedendoFondazione "maggiori sicurezze professionali,adeguati e un lavoro che ci consenta di assistere al meglio i nostri ospiti: sono loro i nostri reali datori di lavoro, che assistiamo con cura", spiega il rappresentante di Usi Sanità Alfonso Ruggiero. "Sono anni che sopportiamo – prosegue Ruggiero –, chiediamo condizioni di lavoro che ci consentano di non ammalarci, dignitose.