Triathlon primo azzurro nel ranking ma non convocato per Parigi 2024 | Sarzilla presenta ricorso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Michelenon è statodalla FITRi per i Giochi dima hatoal Collegio di garanzia dello sport. Il motivo? E’ ilnelmondiale dele ritiene di meritare la partecipazione alle Olimpiadi. Una mancata convocazione che aveva irritato anche il consiglio federale, portando addirittura alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri e a far decadere lo stesso consiglio, costringendo il presidente, Riccardo Giubilei, a indire nuove elezioni. Al posto di(23°), sono stati convocati Gianluca Pozzatti e Alessio Crociani, rispettivamente 39° e 95°. Il numero uno italiano però non si è arreso, ha raccontato la sua vicenda sia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che al numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ed ha depositato ild’urgenza.