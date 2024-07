The Acolyte o come uccidere Star Wars una volta per tutte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) Da qualche giorno, “The” è disponibile in streaming su Disney+. La serie, che ovviamente appartiene alla saga di, è diretta da Leslye Headland e interpretata da Amandla Stenberg e Rebecca Henderson (moglie di Headland). Nonostante sia costata (fonti Disney) circa ventitré milioni di dollari a puntata, è ormai evidente che sia stata un completo disastro: sul sito rottentomatoes.com ha avuto solo il tredici per cento di gradimento. Il risultato peggiore mai avuto da una produzione legata alla saga della galassia lontana. E non era facile fare peggio delle ultime produzioni Disney che, da quando ha incorporato la Lucasfilm ha costantemente deluso i suoi fan. Vale la pena parlare di questo ennesimo fallimento perché non è soltanto una storia di incompetenza artistica, ma un esempio perfetto dil’ideologia uccida la creatività e tradisca le aspettative degli spettatori.