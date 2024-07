Temptation Island | volano gli ascolti i dati fanno volare Bisciglia e il cast

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 luglio 2024), il reality Mediaset più atteso, vede giàgli, ipremianoe ilLa televisione italiana continua a essere un campo di battaglia per gli, dove format innovativi e programmi storici si contendono la preferenza del pubblico. Tra questi, emerge con prepotenza il reality show di Canale 5, ‘’, che nella serata di giovedì 4 luglio ha raggiunto un picco di ascolto impressionante.record (foto Fb) notizie.comLa seconda puntata della stagione in corso di ‘’ ha letteralmente dominato la scena televisiva della prima serata, attirando davanti allo schermo ben 3.547.000 spettatori e conquistando uno share del 26.76%. Un risultato che non solo conferma il trend positivo del programma, ma lo proietta in cima alla classifica degli show più seguiti della serata.