Stop all’obbligo vaccinale fino a 16 anni per morbillo rosolia parotite e varicella | l’emendamento leghista al dl liste d’attesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Nuovo tentativo di blitz della Lega in chiave no vax: con un emendamento firmato dai senatori Claudio Borghi ed Elena Murelli, presentato al decreto sullein discussione in Commissione Sanità, si chiede di cancellare l’obbligocontroper i minoria 16e i minori stranieri non accompagnati. In particolare, la norma propone di rendere i vaccini non più obbligatori, ma solo “raccomandati“, a differenza di quanto prevede oggi la legge del 2017. Altra richiesta è consentire che i bambini non sono stati vaccinati per quelle malattie possano essere iscritti ai servizi educativi e alle scuole per l’infanzia, comprese quelle private non paritarie, mentre oggi vige il divieto.