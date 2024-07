Racconta al padre Paolo | Non si sarebbe mai accanito contro i deboli ma non sopportava gli imbecilli

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 6 luglio 2024) Omaggio aVillaggio Elisabetta Villaggio ha reso un sentito omaggio a suo, il leggendario attoreVillaggio, al Love Film Festival. Il festival, diretto da Daniele Corvi, è il primo in Italia dedicato al tema dell’amore e si è concluso il 30 giugno. Documentario pluripremiato Elisabetta ha ricevuto il prestigioso premio Grifone d’Oro per il miglior documentario per “Mostruously Villaggio”, disponibile in streaming su RaiPlay. Il documentario offre uno sguardo intimo sulla vita diVillaggio attraverso testimonianze personali e filmati d’archivio, sapientemente guidati da Luca Bizzarri. Celebrare l’amore e l’eredità Il Love Film Festival ha fornito ad Elisabetta lo sfondo ideale per celebrare l’eredità di suo, mettendo in risalto sia i suoi successi professionali che l’impatto duraturo del suo lavoro.