Probabili formazioni Spagna-Francia semifinale Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ledi, match valevole per ladi finale di, in programma alle 21:00 di martedì 9 luglio. Le due, quella iberica e quella transalpina, arrivano a giocarsi l’approdo in finale dopo un percorso diverso: sfavillanti i primi, con tanto di trionfo ai quarti contro un’altra favorita come la Germania, un po’ deludenti i secondi, però rinfrancati dal successo di peso contro un’altra big come il Portogallo ai rigori. La partita sarà trasmessa in diretta pay sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Uno, streaming su NOW e Sky Go e su Rai Play. Sportface.it, invece, vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco di seguito i focus sulle scelte di formazione dei due ct, Luis De La Fuente e Didier Deschamps.