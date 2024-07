Presunte minacce a Travaglio polemica su Forti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Nuovo capitolo, stavolta tutto italiano, nella vicenda di Chico, l’ex campione di vela e produttore 65enne accusato negli Usa di omicidio e rientrato in Italia il 18 maggio scorso, dopo 24 anni di carcere in Florida, per essere rinchiuso a Verona. La Procura ha aperto un fascicolo (contro ignoti) per indagare su quanto riferito da un operatore del carcere, secondo cuigli avrebbe chiesto di contattare uno ‘ndranghetista per mettere a tacere il direttore del Fatto Quotidiano Marco, Selvaggia Lucarelli e una terza persona. Ma, stando a quanto riferito dal suo legale Andrea Radice, "è caduto dalle nuvole": "È stupito, affranto e smarrito" dalle accuse. "Non ho ancora sentito una parola di commento sulla vicenda da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni – attacca Lucarelli – domani (oggi, ndr) rientro a Milano e spero che quanto meno la premier venga ad accogliermi al casello autostradale".