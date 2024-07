Mistero Maneskin Damiano sparito dei social e fan in fibrillazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Che succede neie quali sono i progetti diDavid? Il frontman della band dei record è assente daida un po', l'ultimo post su Instagram risale infatti al 25 di giugno (un post promozionale di un brand di moda). Quello precedente risate a due mesi prima: è al Met Gala con l'attrice americana Dove Olivia Cameron, la sua fidanzata. Da tempo il cantante si è trasferito in California e oltre ai concerti con ii fan hanno meno occasioni per avere sue notizie. Scatenando voci etrai sostenitori della rock band. In base agli ultimi gossip musicali corroborati da alcune foto che lo vedono in studio senza i compagni della band, David starebbe preparando un disco solista.starebbe infatti lavorando con gli autori di Madonna e Maroon 5, senza la band.