Milly Carlucci testimone alle nozze di Simona Ventura | C’ero al momento della proposta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Rimini, 6 luglio 2024 – Tanta emozione e tanta felicità al matrimonio dell’anno al Grand Hotel di Rimini.e Giovanni Terzi si sono sposati con rito civile in una cerimonia piena di fiori e colori, officiata dal presidenteRegione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Tanti gli ospiti presenti nel giardinopiù bella villa-albergoRiviera romagnola. I testimoni dierano la conduttrice televisivaper lei e Marco Di Terlizzi per lui. E proprio, ne suo toccante discorso, ha ricordato uno dei momenti più romanticicoppia: quando c’è stata ladi matrimonio. “Carissimie Giovanni, mi avete fatto un onore enorme volendomi come vostra”, inizia il discorso la