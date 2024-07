LIVE Italia-Lituania 38-47 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | lituani a +9 dopo 20? gli azzurri non devono perdere terreno

Leggi tutta la notizia su oasport

Achille Polonara prova da lontano ma la palla si spegne sul ferro: si va all'intervallo lungo sul punteggio di 38-47 in favore della! 38-47 3/3 per Sirvydis dalla lunetta: +9, che prova a dare un altro strappo! Time-out chiamato da Gianmarco Pozzecco, con 1'13" rimasto sul cronometro prima del termine del secondo quarto. 38-44 Lekavicius punisce l'con la tripla del +6! 38-41 Stefano Tonut si mette in proprio e riporta l'a -3! 36-41 Marius Grigonis con una bomba di altissima classe: 15 punti per lui! 36-38 JOOOHN PETRUCELLLIIII!!! TRIPLAAAAAAAAA 33-38 2/2 per Danilo Gallinari dalla lunetta: ancora -5e 8 punti per lui! 31-38 Kuzminskas sfrutta il tabellone: buona l'uscita delladal minuto di sospensione, +7! 31-36 Contropiede micidiale di Stefano Tonut: break di 4-0 dell', time-out Maksvytis! 29-36 Tap-in perfetto di Nicolò Melli: glinon mollano! 27-36 Grigonis non sbaglia dalla lunetta.