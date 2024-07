L’Arena sul mare è già un successo Bene Brondi ora tocca a Malika e Skin

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) di Pierfrancesco Curzi Buona la prima, dopoe la Tarantasulaspetta la serata clou del cartellone dell’Ulisse Fest al Porto Antico. La serata più importante è sicuramente quella odierna con un doppio appuntamento di grande richiamo di pubblico: prima il concerto diAyane dalle 21.30. A seguire, attorno a mezzanotte e mezzo il dj set con ‘’, voce e immagine degli Skunk Anansie. Per lei non è la prima volta ad Ancona nella veste ormai non più inedita della dj, ma la sua presenza all’Ulisse Fest alza il livello qualitativo dell’evento nel suo complesso, altrimenti non straordinario. Livello garantito, tuttavia, dalla scelta della location, con il rilancio della banchina 1 del porto dorico, sulle orme di grandi serate del passato come quelle con Teresa De Sio, Subsonica e altre.