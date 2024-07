Italyanissimo Bracciale in macramè e Argento 925 rodiato oro bianco con smalti Per tifosi bianco nero stile juve – idea regalo juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024) Sei alla ricerca di una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Descrizione prodotto NON È UN SEMPLICE.. È UN GIOIELLO MADE IN ITALY PORTA LA TUA FEDE SEMPRE CON TE! Abbiamo realizzato questo gioiello appositamente per esprimere la propria passione sportiva in maniera elegante concentrandoci sulla qualità di ogni singolo elemento che compone il. Lo abbiamo realizzato in 3 taglie regolabili per ogni tipo di polso in modo da poter essere indossato da chiunque. Tutto ilè interamente realizzato a mano presso i migliori laboratori orafi vicentini leader mondiali del settore! LA “BIGLIA” BANDIERA Che si fa notare in tutta la sua bellezza è quella che noi chiamiamo “biglia” centrale.