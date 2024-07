Inter perché si cerca un braccetto? La risposta è Buchanan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) L’si trova costretta ad affrontare la questione della sostituzione di. Una questione tecnica e puramente numerica, che però deve tenere in considerazione anche lo stesso canadese. PARADOSSO APPARENTE – L’infortunio diha improvvisamente aperto il mercato dell’. L’assenza forzata del giocatore infatti costringe la società a inserire una nuova pedina. Un innesto necessario a livello numerico, esattamente come quello di Josep Martinez. Il fatto strano però è sentire Ausilio parlare di ridi undi sinistra. Il canadese infatti non copre quel ruolo, ma fa l’esterno.quindi l’sta pensando di compensare la sua assenza con quella di un giocatore in un ruolo diverso? Lasta instesso.