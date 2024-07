Il vertice segreto Yellen-Draghi E il dopo Biden passa per l' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Tenetevi forte. Il presidenteannuncerà il passo indietro, lo farà a fine luglio. E sono già in pista gli sherpa che guidano le esplorazioni di candidatura alternativa, che preparano i dossier e mettono insieme la struttura, i sostenitori politici e quelli imprenditoriali per lanciare la corsa. Le prime ipotesi sono tutte al femminile. Si parla con insistenza della vice presidente, Kamala Harris. Debole, nelle simulazioni di voto che stanno già facendo gli spin doctor. Già vista per anni alla Casa Bianca, fredda, con poca riuscita televisiva, non ha mai convinto del tutto i suoi elettori. E allora si torna a parlare di Michelle Obama. L'ex first lady ha consegnato alle stampe un'autobiografia, in tempi non sospetti, che oggi si può rileggere come vero e proprio manifesto politico.