Il grande cinema nei quartieri di Bologna | il programma della rassegna gratuita Si gira!

(Di sabato 6 luglio 2024), 5 luglio 2024 – La terza edizione di Si! propone un fitto calendario di eventi, con 18 serate gratuite dal 9 al 28 luglio, alle 21:30 dal martedì alla domenica. La cineteca diha predisposto unazione tematica per ciascuno dei tre luoghi che ospiteranno le proiezioni: i classicicommedia a Piazza Lambrakis, in zona Savena, i film dedicati alla musica in Piazza Giovanni XXIII, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, e uno spazio per lo sport nelal Giardino delle Popolarissime, spazio verde nei pressi del Nosa, inaugurato lo scorso aprile. Piazza Grigoris Lambrakis Si apre il 9 luglio con “Non ci resta che piangere”, il successotograficocoppia comica Benigni e Troisi usciva per la prima volta nelle sale 40 anni fa.